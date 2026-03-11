Un articolo del Telegraph descrive Tudor come un allenatore senza spina dorsale, evidenziando che il suo risultato migliore è stato salvare l’Udinese. Nella stessa pubblicazione, si parla di Antonin Kinsky, dipingendolo come una figura che rappresenta in modo evidente il declino del Tottenham. Le opinioni sono espresse attraverso giudizi netti e diretti sui vari protagonisti del calcio.

“Nessuno incarna il cammino verso la perdizione del Tottenham in modo così crudo come il povero Antonin Kinsky”, scrive Oliver Brown sul Telegraph. Perché Igor Tudor ne ha fatto un martire. Ed è curioso come Tudor stia riuscendo nell’impresa di far dimenticare agli inglesi Ivan Juric come peggior tecnico mai ospitato. Comunque, riprende Brown: quello che ha dovuto subire in Champions Kinsky è stata una scena “pietosa”. “Era chiaramente inconsolabile, eppure l’allenatore Igor Tudor, con una palese mancanza di spina dorsale, si rifiutava persino di guardarlo”. “Non sarebbe stata l’unica azione senza coraggio di Tudor in quella serata. Quando,... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Tudor senza spina dorsale. Il suo miglior risultato è stato salvare l’Udinese” (Telegraph)

Articoli correlati

È morta la figlia “segreta” di Freddie Mercury, Bibi era malata da tempo di cancro alla spina dorsale. Il marito: “Ora si trova con il suo amato padre. Le ceneri sparse al vento sulle Alpi”Rivelata nel libro "Love, Freddie", Bibi è morta dopo una lunga battaglia contro un cordoma.

Il Veneto celebra le donne, Stefani: «La spina dorsale della nostra comunità»«È il genio femminile la forza capace di trasformare un problema in una soluzione, una fragilità in dono e punto di forza.