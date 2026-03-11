Il portiere italiano, tenuto in panchina durante la partita di Champions, è stato inserito in campo dopo 17 minuti. La sua squadra ha subito un risultato negativo, e ora si parla di un possibile ritorno in Italia. Secondo indiscrezioni, l’Inter, rappresentata da Marotta, sarebbe interessata a questa eventualità, anche se ci sarebbe un’alternativa in corsa.

Con gli ex Serie A presenti oggi nella rosa del Tottenham, quasi si potrebbe costruire una formazione intera: Vicario, Dragusin, Romero, Spence, Udogie. Poi Bentancur, Kulusevski, Kolo Muani. E Tudor in panchina. Il momento, però, è disastroso per tutti. Nessuno escluso. Ecco perché proprio per nessuno è garantito un futuro a Londra, considerando l'eliminazione dalla Champions di fatto anticipata dopo il 5-2 incassato contro l'Atletico Madrid ma soprattutto il serio rischio di incappare in quella che sarebbe una clamorosa retrocessione in Championship, con la zona rossa distante un solo punto (terzultimo il West Ham a 28 punti, a quota 29 gli Spurs). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tudor, il disastro Champions è un assist all'Inter: sì di Vicario ai nerazzurri. Ma c'è un'alternativa...

