Tudor che pasticcio

Nella serata europea di ieri, gli Spurs hanno subito una sconfitta pesante contro l’Atlético Madrid, con il risultato di 5-2 nell’andata degli ottavi di Champions League. La partita si è giocata in trasferta, e gli spagnoli hanno dominato l’incontro, portando a casa una vittoria significativa. La gara ha visto diversi gol da parte di entrambe le squadre, ma sono stati gli ospiti a prevalere nettamente.

Nella serata europea di ieri è arrivato un duro colpo per gli Spurs, travolti dall' Atlético Madrid per 5-2 nell'andata degli ottavi di Champions League. La partita è stata segnata soprattutto da una scelta di formazione che ha fatto molto discutere. Tudor ha deciso di schierare dal primo minuto il giovane portiere ceco Antonín Kinský, classe 2003, alla sua prima presenza in Champions League. Il debutto si è trasformato subito in un incubo, nei primi 17 minuti il Tottenham ha incassato tre gol, due dei quali nati da errori evidenti del portiere. A quel punto Tudor ha deciso di intervenire immediatamente e sostituendo Kinský. Al suo posto è entrato Guglielmo Vicario, portiere titolare degli Spurs ed ex Empoli, profilo che la Juventus segue con attenzione in vista della prossima stagione.