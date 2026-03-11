La giocatrice russa Alana Tuayeva è stata squalificata per tre anni e nove mesi dall’agenzia per l’integrità del tennis a causa di un match truccato. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda un episodio specifico avvenuto durante una competizione ufficiale. La sanzione si applica a partire dalla data di emissione della sentenza.

La tennista russa Alana Tuayeva si trova al centro di una sanzione severa emessa dall’agenzia per l’integrità del tennis. L’ITIA ha confermato una squalifica che la terrà lontana dai campi da gioco fino alla fine del 2029. L’atleta ha ammesso apertamente di aver manipolato due incontri nel circuito ITF avvenuti tra il 2023 e il 2024. Questa ammissione ha scatenato un processo disciplinare che ha portato a una sospensione totale dell’attività sportiva professionistica. Il peso della sanzione economica e temporale. Oltre alla perdita del diritto di gareggiare, la giocatrice deve affrontare un onere finanziario significativo. La multa fissata dall’ente regolatore ammonta a trentamila dollari statunitensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuayeva: 3 anni e 9 mesi di squalifica per match truccati

Articoli correlati

Leggi anche: Antonio Zappi, permane la squalifica di 13 mesi

Corte d'Appello conferma squalifica di 13 mesi per presidente AIA.Una decisione definitiva in ambito sportivo chiude un capitolo dedicato all’integrità e alla gestione delle relazioni tra le figure di vertice e gli...

Una raccolta di contenuti su Tuayeva 3 anni e 9 mesi di squalifica...

ITIA, squalifica di 3 anni e 9 mesi per Alana Tuayeva: aveva manipolato due incontri ITFC’è una nuova macchia nel tennis professionistico. L’ITIA (International Tennis Integrity Agency) è sempre in azione per intercettare eventuali irregolarità tra gli atleti. Questa volta, a cadere ne ... ubitennis.com

ITIA sospende per 3 anni e 9 mesi Alana Tuayeva: la russa punita per combine di partite ITFAlana Tuayeva, 26enne russa, bandita dal tennis dall'ITIA: ha ammesso trucchi su match 2023-2024 e multa da 30.000 dollari Un'altra tennista è stata colpita dalla giustizia. Alana Tuayeva, 26 anni, ... msn.com