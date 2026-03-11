TS – l’indiziato numero uno e gli altri sacrificabili

Un’indagine in corso coinvolge un individuo chiamato TS, considerato il principale sospettato. Altri soggetti vengono indicati come potenzialmente sacrificabili nel quadro investigativo. Recenti dichiarazioni di TS suggeriscono che, sebbene non sia una priorità assoluta, potrebbe rappresentare un vantaggio agire in modo strategico al momento opportuno. La situazione resta sotto osservazione e si attende eventuali sviluppi.

2026-03-11 16:22:00 Arrivano conferme da TS: Non è una necessità, ma potrebbe farsi quantomeno una virtù, soprattutto al momento giusto. E il momento, quello delle cessioni, solitamente è giugno oppure agosto, perché il tempo più banalmente stringe. E quando stringe, si stringono pure le possibilità di manovra e di tergiversare. La Juventus entro la fine della primissima parte del mercato si troverà infatti nella stessa situazione dell’anno scorso: non ha l’obbligo di fare una cessione per salvare il bilancio, ma la possibilità di farlo respirare sì. Sarebbe estremamente importante. Nonché impattante. Il motivo tocca anche la situazione legata al Fair Play Finanziario: a oggi, i conti dei bianconeri sono finiti sotto esame dell’ Uefa per il potenziale sforamento di uno dei criteri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

