trump si gioca il jolly putin per frenare i costi energetici e sgambettare ancora la cina

Un ex presidente ha proposto di allentare le sanzioni sul greggio, nel tentativo di influenzare i prezzi energetici. Nel frattempo, un leader russo ha avanzato alcune proposte per affrontare la crisi in Medio Oriente. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro di negoziati e mosse diplomatiche tra le parti coinvolte. La situazione si evolve con incontri e discussioni che coinvolgono anche altri attori internazionali.

Il tycoon ha offerto di allentare le sanzioni sul greggio, lo zar ha avanzato «proposte» per risolvere la crisi in Medio Oriente. E con Pezeshkian ha invocato la de-escalation. Dalle acque bollenti del Golfo Persico a quelle ghiacciate che bagnano l'Alaska, il passaggio non è più lungo di una telefonata. Come quella di lunedì sera tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ed è significativo che a comporre il numero del Cremlino sia stato l'inquilino della Casa Bianca: in pubblico, il presidente americano elogia la campagna militare in Iran, che sarebbe in anticipo sui tempi, anzi, è «quasi finita»; sottotraccia, nell'amministrazione serpeggia l'angoscia per le conseguenze politiche di un conflitto senza una chiara strategia d'uscita.

