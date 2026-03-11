Truffe on line | la Polizia denuncia quattro persone

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato quattro persone in libertà con l’accusa di truffa aggravata e tentata truffa. L’operazione si è conclusa in breve tempo e riguarda episodi avvenuti di recente. Nessuno dei coinvolti ha ancora subito procedimenti giudiziari relativi a questi casi. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli delle attività illecite.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato, in stato di libertà, quattro persone per truffa aggravata e tentata truffa. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, all'esito di attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino tre persone per tentata truffa ai danni di un 65enne. I malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi alla vittima fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso accompagnati da una richiesta di denaro. La truffa fa leva sul fatto che il messaggio sembra provenire da un contatto conosciuto e fidato (figlio), inducendo le vittima ad abbassare il livello di attenzione e a effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro.