Due persone sono state denunciate per aver tentato di sostenere l’esame per la patente falsificando la procedura. Avevano nascosto un dispositivo sotto la camicia, che permetteva di inquadrare meglio lo schermo del computer durante il test teorico presso una scuola guida. I presenti hanno notato il comportamento sospetto e hanno segnalato l’accaduto alle autorità.

Petto in fuori e spalle in dentro. Non per stare ben composti, ma per permettere all’apparecchio che avevano nascosto sotto la camicia di inquadrare meglio lo schermo del pc sul quale stavano svolgendo l’esame teorico di scuola guida. L’atteggiamento ‘poco rilassato’ e senza dubbio innaturale di due giovani esaminandi pakistani non è certo passato inosservato alla commissione. E neppure ai poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti subito su chiamata del personale alla Motorizzazione civile di via dell’Industria. I due ragazzi, di 25 e 27 anni, sin dalle prime fasi dell’esame necessario per ottenere la patente B erano riusciti ad attirare l’attenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffano al test per la patente. Denunciati

