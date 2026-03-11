Due donne sono state vittime di truffa dell’oro: una settantenne a Saragozza e una quarantenne in zona Santo Stefano hanno perso migliaia di euro in oro dopo aver accolto due uomini che si sono spacciati per esperti. Le vittime hanno aperto le porte agli sconosciuti senza sospettare nulla, finendo per essere derubate. L’incidente è avvenuto nel corso di recenti interventi di truffa.

Due donne, una settantenne a Saragozza e una quarantenne in zona Santo Stefano, hanno perso migliaia di euro in oro dopo aver aperto la porta a impostori. I carabinieri di Bologna stanno indagando su truffe che si mascherano da finanzieri o periti assicurativi per entrare nelle case e rubare i gioielli delle vittime. Il modus operandi è identico: l’invasione dello spazio domestico avviene sfruttando la fiducia ingenua dei cittadini, portando alla sottrazione forzata di beni preziosi. Le forze dell’ordine hanno lanciato un appello urgente affinché i residenti non aprano mai a sconosciuti che si presentano con titoli professionali falsi. L’inganno del falso esperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa dell’oro: due donne derubate da finti esperti

