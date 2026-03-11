Truffa dei finti bancari | 68 persone indagate per riciclaggio

Settantotto persone sono state indagate per riciclaggio in un’indagine che ha portato al sequestro di numerosi conti correnti e rapporti finanziari. L’operazione, condotta dai carabinieri della compagnia di Battipaglia e dai finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Salerno, ha coinvolto diverse persone sospettate di essere coinvolte in una truffa con finti bancari.

