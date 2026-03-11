Troppo Bayern per l’Atalanta | impegno lodevole e tifosi encomiabili ma contro questi marziani…

Il Bayern Monaco ha dominato l’incontro a Bergamo, rifilando all’Atalanta sei reti. I tifosi bergamaschi hanno sostenuto con passione la squadra, che ha comunque mostrato impegno. La partita si è conclusa con il risultato pesante a favore dei tedeschi, considerati tra i club più forti d’Europa. La serata ha visto un match intenso, con il Bayern che ha dimostrato tutta la sua superiorità.

Un Bayern straordinario spadroneggia a Bergamo e rifila ben 6 gol all’Atalanta. L’attesa per la serata era spasmodica, di fronte ai nostri quella che oggi è forse la squadra più forte d’Europa. Il clima sugli spalti è stato vibrante, migliaia di bandierine nerazzurre a sventolare all’entrata delle squadre in campo. Qualche dubbio mi viene leggendo la formazione iniziale, molto spregiudicata, evidentemente Palladino vuole cercare di sorprendere gli avversari con la velocità. Inizia il match e basta pochissimo per capire che non c’è nulla da fare. I nostri avversari fanno quello che vogliono, dominano in ogni zona del campo, negli uno contro uno non c’è storia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Dea ko, ma Bergamo vince. Il Bayern è troppo forte. Applausi per l’AtalantaStanding ovation per il Bayern Monaco, trionfatore alla New Balance Arena per 6-1, e applaudito sportivamente dal pubblico di Bergamo nella ripresa.

L’Atalanta perde, ma vince sugli spalti: il gesto dei tifosi verso Kompany e il Bayern è da campioniIl gesto di grande sportività mostrato dai tifosi dell'Atalanta al termine della partita persa contro il Bayern Monaco in Champions: uno stadio...

Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League

Una raccolta di contenuti su Troppo Bayern

Temi più discussi: Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda Atalanta; Champions, troppo Bayern per l’Atalanta: la Dea è umiliata in casa 6-1 dai bavaresi; Palladino: Bayern troppo forte, ma rifarei le stesse scelte. De Roon: Dovevamo abbassarci; Bayern Monaco, Kompany: Troppo presto per dire che siamo ai quarti.

Troppo Bayern per l’Atalanta: impegno lodevole e tifosi encomiabili, ma contro questi marziani…La squadra forse più forte d'Europa domina a Bergamo: imprendibili per i nerazzurri, che non hanno nulla da recriminare ... bergamonews.it

Champions, troppo Bayern per l’Atalanta: la Dea è umiliata in casa 6-1 dai bavaresiNonostante l’assenza del talismano Kane, i biancorossi prendono a pallonate i bergamaschi, che subiscono un vero e proprio assedio dal primo all’ultimo minuto di gioco, rimediando una batosta storica ... msn.com

De Roon: “Bayern troppo forte e troppo veloce, qualità pazzesca. Con l’Inter sarà…” x.com

“Era rigore” “Non era rigore” Un danno alla Roma Milan-Inter giusto così Troppo Bayern per la Dea La prima pagina di mercoledì 11 marzo #CorrieredelloSport - facebook.com facebook