Un nuovo infortunio colpisce la Roma, questa volta riguarda Dybala, che si è rotto il menisco. La notizia arriva mentre la squadra affronta una serie di problemi fisici, con altri giocatori come Soule ancora fuori e il ritorno in campo che appare complicato. La situazione infortuni continua a influenzare la rosa e le possibilità di formazione della squadra.

Continua a essere un problema la situazione infortuni in casa Roma, con elementi di spicco della rosa, come Soule, fermi ai box e con un rientro che al momento sembra difficile. In attacco, Gasperini ha già annunciato la fine della stagione per quanto riguarda Dovbyk e Ferguson. Entrambi gli attaccanti giallorossi, infatti, sono indisponibili da diverse partite per i rispettivi infortuni e le parole del mister giallorosso hanno confermato quanto temuto dai tifosi, riducendo ulteriormente le alternative nel reparto offensivo della Roma. Esattamente in questa zona del campo la squadra capitolina sta accusando una carenza di giocatori e, con la doppia competizione considerando anche l’Europa League, la stanchezza sarà un fattore da tenere in considerazione nei prossimi impegni, sia di campionato sia di coppa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Trevisani shock su Dybala: “Si è rotto il menisco”

Articoli correlati

Leggi anche: Dybala senza tregua: operazione, menisco rotto, altri 45 giorni di stop. E addio alla Roma

Atalanta, shock De Ketelaere: lesione al menisco e lungo stop. Salta il Borussia DortmundIl belga ko nel riscaldamento con la Cremonese: rientro previsto solo dopo la sosta di marzo.

Tutto quello che riguarda Trevisani shock

Argomenti discussi: Trevisani: Dybala si è rotto il menisco a gennaio, la Roma non ha creduto alle sue urla; Tonfo Atalanta: Bayern a valanga nei primi 45\'. Tudor shock a Madrid: le top news delle 22.