Trento-PGE Varsavia oggi in tv Champions League volley 2026 | orario programma streaming

Oggi alle 20.30 si disputa la partita tra Trento e PGE Projekt Varsavia, valida per il ritorno dei playoff della Champions League di volley maschile. La sfida si svolge a Trento e sarà trasmessa in streaming. La gara rappresenta l’ultimo appuntamento della serie tra le due squadre, con la qualificazione ancora aperta.

Oggi mercoledì 11 marzo (ore 20.30) si gioca Trento-PGE Projekt Varsavia, ritorno dei playoff della Champions League di volley maschile. I Campioni d’Italia scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per inseguire la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea: dopo aver vinto al tie-break il confronto d’andata, i dolomitici saranno chiamati a imporsi anche in questa partita oppure dovranno perdere per 3-2 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio. A trascinare Trento saranno l’opposto Theo Faure, gli schiacciatori Daniele Lavia e Jordi Ramon, il palleggiatore Riccardo Sbertoli, i centrali Flavio Gualberto e Simon Torwie, il libero Gabriele Laurenzano, il martello Alessandro Michieletto è nel pieno del recupero da un infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it

