Trenta chili di cibo scaduto e violazioni in materia di sicurezza | multata nota sala ricevimenti di Bari

Durante il fine settimana, i carabinieri della Compagnia Bari San Paolo, con il supporto del Nil, dei Nas e della polizia, hanno effettuato controlli in una nota sala ricevimenti di Bari. Sono state trovate trenta chili di cibo scaduto e sono emerse violazioni riguardanti le norme di sicurezza. La struttura è stata multata per le irregolarità riscontrate.

Controlli nei locali destinati al pubblico intrattenimento a Bari. Nel corso dello scorso fine settimana i carabinieri della Compagnia Bari San Paolo, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) e del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Bari, supportati dalla polizia. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Blatte, farina infestata e 250 chili di cibo scaduto: bar chiuso in zona piazza RisorgimentoUn bar situato nell’area di piazza Risorgimento è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie al termine di un’accurata attività di controllo... Leggi anche: Gravi irregolarità in un market etnico: i Nas di Parma sequestrano 300 chili di carne fresca e 37 chili di cibo surgelato Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trenta chili Temi più discussi: Lo spaccio di cocaina e crack nel parcheggio del fast food; Viale Rosselli, trasportava carne e cibo in auto, sequestrati alimenti e 2mila euro di multa; Cento chili di cibo senza etichette: maxi sequestro al ristorante etnico; Firma anche tu per fermare lo spreco di cibo nei supermercati. Trenta chili di droga e 7mila euro in contanti: maxi sequestro dopo l’inseguimento. Hashish destinato al mercato reggianoIl motivo? Evitare il recupero da parte dei carabinieri di un carico di droga destinato anche alla piazza reggiana. L’operazione, nonostante un tentativo di fuga tra aiuole e recinzioni, ha portato al ... ilrestodelcarlino.it Trenta chili di pesce sequestrato in pescherie e ristorantiLa capitaneria di porto di Viareggio ha sequestrato 30 chili di pesce per irregolarità nella gestione e nella tracciabilità. Prodotti pronti per il cenone di capodanno che invece sono stati ritirati ... rainews.it Trenta ovini denutriti sequestrati, un cinghiale di 140 chili trovato legato in una baracca di lamiera: nella proprietà anche una discarica abusiva. Intervento della Lega per l’abolizione della caccia - facebook.com facebook