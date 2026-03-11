Trenitalia multa uno studente per un errore sull’abbonamento il verbale | 650 euro per abuso tentato

Trenitalia ha applicato una multa di 650 euro a uno studente universitario per un errore sull’abbonamento trimestrale del treno. Il verbale indica che si tratta di un caso di abuso tentato, anche se l’errore è stato commesso dal padre al momento dell’acquisto. La sanzione è stata notificata al giovane, che si è trovato a dover affrontare la multa.

Una svista che è costata ben 650 euro. Trenitalia ha multato uno studente universitario a causa di un errore sull’abbonamento trimestrale del treno, commesso però dal padre al momento dell’acquisto. Al posto della data di nascita del figlio, riporta il Corriere della Sera, ha inserito la propria. Nome, cognome e residenza erano corretti, ma il dettaglio del compleanno ha innescato una serie di (sfortunate) conseguenze. Il giovane, al momento del controllo sul regionale veloce Padova-Meste, ha spiegato l’errore al controllore. Ma la giustificazione non è stata ritenuta valida. E, così, lo studente è stato multato per 270 euro per « abuso tentato ». 🔗 Leggi su Open.online

