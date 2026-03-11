Tredici Pietro a Bologna | firmacopie solo con preordine

Il gruppo musicale Tredici Pietro torna a Bologna il 12 marzo 2026 e organizza un firmacopie esclusivamente per chi ha effettuato il preordine del nuovo album. L’evento si svolge in una location cittadina e invita i fan a partecipare per ottenere autografi e incontrare i musicisti. La partecipazione è riservata a chi ha già prenotato la copia del disco.

Il ritorno di Tredici Pietro a Bologna il 12 marzo 2026 segna un momento chiave per la scena musicale emiliana, trasformando una semplice presentazione discografica in un evento sociale radicato nel tessuto urbano. L'appuntamento si terrà presso il negozio Semm in via Guglielmo Oberdan alle 18:00, offrendo ai fan l'opportunità di incontrare l'artista e ottenere copie autografate del nuovo album Non guardare + giù. L'iniziativa nasce dalla necessità di consolidare il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026, dove il cantante ha presentato brani che toccano temi universali come la fragilità umana e la resilienza. La richiesta di accesso tramite preordine dimostra un modello di business che lega direttamente il supporto economico alla partecipazione all'evento.