Tredici Pietro a Bologna dopo Sanremo | l' evento firmacopie

Giovedì 12 marzo alle 18.00, Tredici Pietro sarà presente nel negozio di dischi Semm in via Oberdan a Bologna per un evento firmacopie. L'occasione permette ai fan di incontrare l'artista e ottenere una copia autografata del suo lavoro. L'iniziativa si svolge dopo la partecipazione di Tredici Pietro a Sanremo e si terrà nello stesso negozio.

Giovedì 12 marzo alle 18.00 Tredici Pietro da Semm (il negozio di dischi in via Oberdan) per l'instore firmacopie. Dopo il grande riscontro di pubblico e critica per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, Tredici Pietro torna con una nuova edizione del suo album “Non guardare + giù”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Tredici Pietro, stavolta il microfono funziona. “Sempre forza Bologna” e accende Sanremo

Tredici Pietro, tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi: dal palco allo stadio aspettando SanremoBologna, 4 febbraio 2026 – Non c’è Festival di Sanremo che tenga se di mezzo c’è il Bologna.

Tredici Pietro a Sanremo

Contenuti utili per approfondire Tredici Pietro

Temi più discussi: Tredici Pietro a Domenica In: a Sanremo Gianni Morandi non voleva fare il duetto. È tutta la vita che scappi da me, sei matto?; Marco Morandi: Il duetto di papà Gianni e Tredici Pietro una sorpresa per tutti, commovente. Sono romanista, che peccato il derby in Europa League con il Bologna; Fudasca: 'Cerchiamo qualcosa di eterno contro logiche streaming'; Tredici Pietro annuncia il tour a maggio.

Marco Morandi: «Il duetto di papà Gianni e Tredici Pietro una sorpresa per tutti, commovente. Sono romanista, che peccato il derby in Europa League con il Bologna»L'attore e cantante: «Pietro è interista per influenza dei cugini ma quel forza Bologna era più riferito alla città. Io sono romanista perché papà negli anni di Pruzzo e Falcao era sempre all'Olimpi ... corrieredibologna.corriere.it

Tredici Pietro, origini e fidanzata: ecco chi è e dove vive il figlio di MorandiScopri quanti anni ha, le origini, i genitori famosi e la fidanzata misteriosa di Tredici Pietro. Tutti i dettagli sulla famiglia e il passato del cantante. Ecco dove vive oggi. tag24.it

TREDICI PIETRO Instore / Firmacopie - facebook.com facebook

TREDICI PIETRO a maggio 2026 torna live con un tour nei club di otto date. Presenterà il repertorio e il brano del Festival di Sanremo #TrediciPietro x.com