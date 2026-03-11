Travo incontro pubblico dei Comitati civici per il Sì al referendum sulla giustizia

Sabato 14 marzo alle 10,30 si terrà a Travo un incontro pubblico organizzato dai Comitati civici per il Sì al referendum sulla giustizia. La riunione si svolgerà nella Sala Polivalente del Comune e sarà dedicata alla presentazione delle ragioni a favore del voto Sì. L’evento è aperto a chi desidera partecipare e ascoltare le posizioni del comitato.

I Comitati Civici per il Sì organizzano per sabato 14 marzo alle ore 10,30, alla Sala Polivalente del Comune di Travo, un incontro pubblico dedicato alle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia.«Ospite dell'iniziativa sarà l'onorevole Massimo Polledri, presidente del Comitato Civico Farnese.