Trasporti eccezionali in autostrada | ancora una chiusura notturna sull' A26

Nella notte di giovedì 12 marzo, l’autostrada A26 sarà chiusa tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, in direzione Genova, dalle 00:00 alle 05:00. La chiusura è stata decisa per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. La strada resterà aperta durante il giorno e sarà riaperta alle prime luci del mattino successivo.

Proseguono le chiusure notturne in autostrada.Per consentire il transito di trasporti eccezionali, sull'A26 nella notte di giovedì 12 marzo sarà chiuso, dalla mezzanotte alle 5, il tratto compreso tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, verso Genova. Di conseguenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Trasporti eccezionali sull'A26, nuova chiusura notturna in arrivo tra Arona e Gravellona Trasporti eccezionali sull'A26, l'autostrada chiude per una notteNella notte tra l'1 e il 2 febbraio l'autostrada sarà infatti chiusa al traffico nel tratto tra Arona e Gravellona Toce, in direzione nord, per... Contenuti e approfondimenti su Trasporti eccezionali Temi più discussi: Trasporti eccezionali in autostrada: chiusa per una notte l'A26 tra Arona e Gravellona; Autostrada A9, è iniziato il cantiere. Martedì notte un’altra chiusura; Fra Chiasso e Como l’autostrada chiude di notte per trasporti eccezionali; Trasporto eccezionale a Salerno: tutte le info utili su divieti e limitazioni. Autostrada A2: trasporto eccezionale in transito, rallentamenti e chiusure nella notte nel salernitanoStampa Temporanee limitazioni alla circolazione lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo e sulla A2 Diramazione Napoli per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale nel territorio della pro ... salernonotizie.it Autostrada A9, è iniziato il cantiere. Martedì notte un’altra chiusuraSull’A9 Lainate-Como-Chiasso, «per consentire il transito di trasporti eccezionali», Autostrade per l’Italia fa sapere che, dalle 22 di martedì 3 marzo alle 5 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso il ... laprovinciadicomo.it ANNA Associazione Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali (@assoanna) - facebook.com facebook Lo stop dopo Como Centro per consentire trasporti eccezionali. E oggi parte il cantiere diurno x.com