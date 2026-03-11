Trasporti eccezionali in autostrada | ancora una chiusura notturna sull' A26

Nella notte di giovedì 12 marzo, l'A26 sarà chiusa tra l'allacciamento D08 e Borgomanero, in direzione Genova, dalle 00:00 alle 05:00. La chiusura riguarda il tratto autostradale per consentire il passaggio di trasporti eccezionali. Questa misura si ripete per permettere il transito di veicoli di grandi dimensioni senza interferenze con il traffico normale.

Traffico interrotto per 5 ore, dalla mezzanotte di giovedì 12 marzo, nel tratto tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero Per consentire il transito di trasporti eccezionali, sull'A26 nella notte di giovedì 12 marzo sarà chiuso, dalla mezzanotte alle 5, il tratto compreso tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, verso Genova. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Agogna ovest". In alternativa, si consiglia di anticipare l'uscita al casello di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Borgomanero.

