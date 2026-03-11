Trasferimento fatale | 5 periti accusano imperizia medica

Cinque periti hanno accusato un'operazione medica di imperizia dopo la morte di un uomo di 36 anni durante un trasferimento sanitario da Messina a Corleone avvenuto lo scorso ottobre. La vicenda riguarda il decesso di Giuseppe Augliera e si inserisce in un procedimento legale in corso. La causa della morte è al centro delle indagini avviate dagli inquirenti.

Un uomo di 36 anni, Giuseppe Augliera, ha perso la vita durante un trasferimento sanitario da Messina a Corleone, avvenuto lo scorso ottobre. Cinque consulenti tecnici della Procura di Termini Imerese hanno concluso che il viaggio era tecnicamente sconsigliato a causa delle condizioni critiche del paziente. I periti hanno individuato una serie di negligenze nella valutazione dei rischi clinici e nella pianificazione logistica dello spostamento, portando l’indagine su sette persone coinvolte nel caso. L’ipotesi di reato formulata è quella di omicidio colposo e lesioni personali colpose, con la morte descritta come potenzialmente evitabile attraverso una diversa gestione medica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

