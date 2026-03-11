Tram deragliato a Milano le immagini del disastro | passeggeri sbalzati nelle carrozze

Un tram è deragliato a Milano e le immagini che circolano mostrano passeggeri sbalzati nelle carrozze, alcuni che si aggrappano ai sedili, altri sopra i sedili stessi. In pochi secondi il veicolo si inclina, causando il caos tra i passeggeri che si trovano improvvisamente a precipitare o a cercare di mantenere l’equilibrio. La scena si è svolta in modo rapido e violento.

In pochi secondi cambia tutto: il vagone si inclina, i corpi ondeggiano, qualcuno si aggrappa d’istinto e qualcun altro non fa in tempo. Sono attimi che restano addosso, perché raccontano la fragilità di un gesto quotidiano, un viaggio come tanti che improvvisamente diventa paura. >> “Aiuto, sta male”. Uomini e Donne, paura per la protagonista: panico in studio Le immagini delle telecamere interne mostrano passeggeri sbalzati contro i vetri e la porta centrale, altri scaraventati sui sediolini. È la sequenza che precede il deragliamento del tram 9, avvenuto lo scorso 27 febbraio in viale Vittorio Veneto, a Milano. Due vite spezzate e decine di feriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Milano, le immagini della rimozione del tram deragliatoÈ stato rimosso il tram della linea 9 deragliato ieri in viale Vittorio Veneto a Milano.

