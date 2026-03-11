Alle 16.11 del 27 febbraio, una telecamera interna del tram della linea 9 di Milano ha ripreso i passeggeri che vengono sbattuti a terra e si vedono momenti di panico a bordo. Pochi secondi dopo, il veicolo si schianta contro un palazzo in viale Vittorio Veneto. Le immagini mostrano chiaramente le reazioni dei passeggeri durante l’incidente.

Milano – Sono le 16.11 del 27 febbraio. La telecamera interna del Tramlink della linea 9 riprende quello che succede all'interno del mezzo pubblico che dopo pochi secondi si schianterà contro un palazzo in viale Vittorio Veneto. All'improvviso, i passeggeri in piedi finiscono a terra, spinti da sinistra verso destra, o addosso a quelli che sono seduti. La sequenza dura pochi secondi ed è agli atti dell'indagine sul deragliamento che ha provocato due morti e 54 feriti. Tram deragliato a Milano: il video delle telecamere interne La botta contro il platano. I frame danno atto di ciò che accade subito dopo l'uscita dai binari all'angolo con via... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato a Milano, il video delle telecamere interne: passeggeri sbattuti a terra e panico a bordo

