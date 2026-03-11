Traffico Roma del 11-03-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 11 marzo 2026, si registra una diminuzione del traffico sulla principale rete viaria di Roma. La situazione sulla viabilità cittadina mostra un miglioramento rispetto ai momenti precedenti, con alcune zone che risultano più scorrevoli rispetto al solito. La situazione riguarda diverse arterie principali e si evidenzia un calo rispetto alle ore di punta.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Pontina e via Appia stessa situazione carreggiata interna tra Tiburtina il bivio con la Roma Teramo sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata è ridotta in direzione del centro città Ci sono rallentamenti e code a partire ci ricordiamo anche i lavori sulla Ardeatina la strada è chiusa tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia deviazioni possibili in via di Grotta Perfetta frequenterà... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

