Traffico Roma del 11-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 11 marzo 2026 alle 16:30 presenta diverse criticità lungo alcune strade della città. La situazione è stata segnalata dal servizio di infomobilità di Luce Verde e da Roma Servizi per la Mobilità, che hanno evidenziato congestioni e rallentamenti in diverse zone. Gli utenti hanno segnalato code e difficoltà di transito in alcune arterie principali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente avvenuto all'interno della galleria Appia ci sono incolonnamenti a partire da via Pontina sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata in direzione del centro città inevitabili ripercussioni per il traffico in fila a partire da Fidene ricordiamo poi lavori sulla Ardeatina la strada chiusa tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia le deviazioni sono possibili in via di Grotta Perfetta rallentamenti e code nelle ore di traffico più.