Traffico Roma del 11-03-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 11 marzo 2026 alle 14:30 presenta alcune criticità. La rete stradale è interessata da un cantiere, secondo quanto riportato da Roma infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Sono presenti rallentamenti e code in alcune zone della città, mentre altre vie risultano più scorrevoli. La situazione può variare nel corso della giornata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantiere per il nuovo ponte della Storta in via di Boccea si transita senso unico alternato chiusura di un tratto di strada su via di Casal del Marmo all'altezza della Stazione di Ottavia a seguito una ballamento sono deviat e anche tre linee di bus proseguirà sino a venerdì la chiusura di via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta per lavori di messa in sicurezza dopo la prima fase dei lavori la strada verrà riaperta con un senso unico alternato deviata la linea 218 rallentamenti sulla Salaria per un restringimento all'altezza....