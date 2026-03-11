Traffico Lazio del 11-03-2026 ore 17 | 30

Nel Lazio, alle 17:30 del 11 marzo 2026, si registra un incidente sulla A1 Firenze-Roma tra Attigliano e Magliano Sabina. La situazione ha causato code di circa 4 chilometri, creando disagi alla viabilità nella zona. Nessuna informazione aggiuntiva sulle cause o sui mezzi coinvolti è stata comunicata. La circolazione resta rallentata in quella tratta.

luce verde Lazio incidenti con code di 4 km sulla A1 firenze-roma tra Attigliano e Magliano Sabina in direzione di Roma nella zona di Roma traffico intenso con tratti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra la Nomentana e lo svincolo per La 24 per Teramo se sta situazione lungo la facciata esterna tra la Pontina è la via Anagnina in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Orte Soriano nel Cimino in questo tratto si transita sul latte ridotte la superstrada Sora Cassino resta interdetta al transito per lavori tra Atina superiore Belmonte Castello con deviazioni su.