Traffico Lazio del 11-03-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 11 marzo 2026, nella zona di Roma, si è verificato un incidente che ha causato disagi al traffico. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha diffuso aggiornamenti in tempo reale per segnalare la situazione. Al momento, le autorità sono intervenute per gestire la viabilità e limitare i disagi ai cittadini.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente lungo la carreggiata interna del Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti tra l'uscita per l'ospedale Sant'Andrea e la Flaminia sempre in carreggiata interna code a tratti per traffico molto intenso e incidente da Settebagni alla Tiburtina incolonnamenti anche a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina a complicare la situazione un altro incidente incidente avvenuto poco prima dell'uscita Appia Per quanto riguarda la carreggiata esterna ci incolonnamenti dall'uscita Prenestina allo svincolo per la centrale del latte nel settore posto.