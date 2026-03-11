Trafficante di esseri umani arrestato a Caltanisetta | la sua organizzazione responsabile di 63 morti in mare

Un uomo di 41 anni, di nazionalità pakistana, è stato arrestato a Caltanisetta su ordine dell’Interpol di Islamabad. Era ricercato per essere il responsabile di un’organizzazione coinvolta nel traffico di esseri umani, che ha causato la morte di 63 persone in mare. L’arresto si inserisce in un’operazione di polizia che ha portato alla cattura di un sospetto collegato a questa rete criminale.

Arrestato a Caltanisetta un 41enne pakistano su cui pendeva un mandato internazionale da parte dell'Ufficio Interpol di Islamabad. L'accusa nei suoi confronti sarebbe di traffico di esseri umani. L'arresto è finalizzato all' estradizione. L'organizzazione di cui fa parte sarebbe collegata a un naufragio di un'imbarcazione al largo di Zawiya, in Libia. Sulla barca viaggiavano 73 passeggeri, di cui 63 cittadini pakistani: nel naufragio i sopravvissuti sarebbero stati solo 33. I carabinieri di Caltanissetta, in raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno dato esecuzione ad un arresto provvisorio finalizzato all'estradizione di un cittadino pakistano, indagato dall'Autorità giudiziaria pakistana per traffico di esseri umani.