Un teatro abbandonato, tre Pulcinella ostinati e la ricerca del loro re. Arlecchino, lo spettacolo di Zaches Teatro, stasera alle 21 si prende la scena al Teatro Titano. Una spettacolo che rilegge la tradizione della Commedia dell’Arte in chiave contemporanea, intrecciando teatro fisico, maschera, movimento e musica in un linguaggio scenico visivo ed evocativo. La scena si apre in un teatro dismesso e fatiscente, dove irrompono tre Pulcinella: personaggi goffi e ostinati, alla disperata ricerca del loro re. Convinti che solo il ritorno di Arlecchino possa restituire senso, speranza e applausi alla scena, si muovono tra fragilità e determinazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra ironia e rinascita . Arlecchino sbarca al Teatro Titano

