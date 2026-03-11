Tra impegni e vigilanza Hp Composites in Regione

In Regione Marche si è acceso un dibattito sulla sorte dell’azienda HP Composites, specializzata in materiali compositi. La questione riguarda la sua attività e il futuro della produzione, con diverse istituzioni e rappresentanti locali che si sono incontrati per discutere della situazione. La discussione si concentra sulle azioni da intraprendere e sui possibili sviluppi legati all’azienda, che rappresenta un punto di riferimento nel settore.

Si è acceso un faro in Regione Marche sul destino della HP Composites, l'azienda ascolana leader nella lavorazione del carbonio, protagonista di un delicato tavolo di confronto che ha visto seduti allo stesso punto il ceo Sandro Rella, l'assessore Tiziano Consoli, il consigliere Andrea Maria Antonini e le rappresentanze sindacali. Al centro della discussione, un piano di risanamento che cerca di bilanciare i conti senza sacrificare il valore umano e industriale del territorio. I segnali emersi sono cautamente ottimistici: l'azienda ha prospettato per il 2026 un incremento del fatturato pari al 15%. Una crescita che poggia su una strategia a doppio binario.