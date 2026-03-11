Tra il perbenista della mattina e il ladro della notte la simpatia per il mascalzone deborda

Tra il personaggio rispettabile di giorno e il ladro notturno, si nota una simpatia per il mascalzone. Sono riuscito a dormire, sognando di essere a cena con qualcuno che aveva rubato. Quel personaggio continuava a commettere furti non per abitudine, ma perché trovava più comodo farlo, spiegando che “gli viene più comodo”.

Sono riuscito a dormire. Sognando di trovarmi a cena con un tipo che aveva rubato. E che continuava a rubare non già perché fosse costume di tutti i politici farlo, lui non smetteva piuttosto per la semplice ragione che: "mi viene più comodo". Capirete l'incubo, interrotto per fortuna dall'alba. Quando, come ogni giorno, si nettano le protesi, si soddisfano necessità primarie e s'ingolla la solita ciofeca di caffè della solita Nestlé fintantoché, giunta l'ora, i giornali: l'adorato Foglio, la vergogna abituale del solito Fatto, per arrivare infine all'aristocrazia del Corriere della Sera e perciò, sul Corriere stesso, all'imperdibile Massimo Gramellini.