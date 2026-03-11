Tra guerre energia e infrastrutture | l’Italia difenda il suo piano industriale

Le tensioni geopolitiche internazionali stanno influenzando l’economia europea e in particolare quella italiana, che si trova a dover difendere il proprio piano industriale. Il focus si concentra su settori come energia, infrastrutture e guerra, con attenzione alle misure adottate per proteggere gli interessi nazionali. La discussione riguarda le strategie messe in campo per affrontare le sfide attuali senza entrare in analisi di cause o motivazioni.

di Flavian Basile* Le tensioni geopolitiche internazionali stanno entrando con forza nell’economia europea. Le nuove instabilità nell’area del Golfo e del Medio Oriente, unite ai conflitti già in corso negli ultimi anni, stanno producendo effetti concreti sui mercati energetici, sulle rotte commerciali e sulle catene globali di approvvigionamento. Quando si parla di crisi internazionali si tende spesso a considerarle fenomeni lontani. In realtà le loro conseguenze arrivano molto rapidamente nell’economia reale. E uno dei settori che ne risente per primo è quello delle costruzioni. Acciaio, bitume, cemento, componenti metallici, energia e trasporti sono tutti fattori direttamente influenzati dall’andamento dei mercati internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

