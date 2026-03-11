Toxic Commando | 4 giocatori contro lo sciame di nemici

Toxic Commando, il nuovo gioco di John Carpenter, è disponibile dal 11 marzo 2026 alle 18:00 sugli store digitali. Il titolo vede quattro giocatori impegnati a fronteggiare uno sciame di nemici, offrendo un’esperienza cooperativa. Il prodotto è stato sviluppato da Saber Interactive e pubblicato da Entertainment. La data di uscita è stata annunciata attraverso i canali ufficiali e la disponibilità è immediata.

Il titolo commerciale di John Carpenter's Toxic Commando, prodotto da Saber Interactive e pubblicato da Entertainment, è giunto sugli store digitali il 11 marzo 2026 alle ore 18:00. Questo nuovo progetto si posiziona come un shooter in modalità cooperativa per quattro giocatori, caratterizzato da una colonna sonora synth-rock e da un'estetica pulp che richiama l'opera del regista statunitense. L'uscita coincide con un momento di saturazione del mercato dei giochi di sopravvivenza contro orde di nemici, dove l'innovazione sembra essere scarseggiare rispetto alla quantità di proposte simili già disponibili. Il gioco propone un'esperienza basata sul caos controllato, dove la collaborazione tra i membri della squadra diventa l'unico modo per sopravvivere agli assalti massivi di creature mutate note come Homo Mortis.