Tottenham Joe Hart critica Tudor | Ogni giocatore va trattato come un essere umano

Joe Hart, ex portiere, ha criticato pubblicamente il modo in cui il tecnico degli Spurs ha gestito la situazione del portiere Kinsky durante una partita di Champions League. Hart ha sottolineato l'importanza di trattare ogni giocatore come un essere umano e ha espresso il suo disappunto riguardo alle scelte fatte dal mister. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione nel club.