Tottenham Joe Hart critica Tudor | Ogni giocatore va trattato come un essere umano
Joe Hart, ex portiere, ha criticato pubblicamente il modo in cui il tecnico degli Spurs ha gestito la situazione del portiere Kinsky durante una partita di Champions League. Hart ha sottolineato l'importanza di trattare ogni giocatore come un essere umano e ha espresso il suo disappunto riguardo alle scelte fatte dal mister. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione nel club.
L'ex portiere si è espresso duramente contro il manager degli Spurs per la gestione del portiere, Kinsky, nella sfida di Champions. Lo ha sostituito dopo che ha commesso due errori: "Ha bisogno di supporto, non di essere defraudato della fiducia in questo modo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Tudor rifiuta di rispondere dopo la sconfitta del Tottenham: “Meriti il posto?”, “No comment”
Tudor non vuole sentire quello che si dice sul Tottenham e perde la pazienza: “Smettiamola”Igor Tudor stizzito dopo la partita persa dal suo Tottenham contro il Crystal Palace.
Contenuti utili per approfondire Joe Hart
Tottenham, Hart duro con Tudor: Sostituire Kinsky al 17? non ha senso, è una serata stortaDi fronte alla grande difficoltà dell'estremo difensore, il tecnico ha immediatamente sostituito il secondo portiere con il titolarissimo Guglielmo Vicario con la reazione a riguardo di Hart. msn.com
Hart attacca Tudor: Non saluta nemmeno Kinsky, se questa è gestione del gruppo...Assieme alle critiche di Peter Schmeichel, sono arrivate contro l'allenatore del Tottenham Igor Tudor anche quelle di un altro ex portiere di Premier League, Joe Hart. L'ex tecnico della Juventus, ... calciomercato.com