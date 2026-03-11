Tottenham bufera su Igor Tudor La sostituzione di Kinsky scatena l’ira di Joe Hart | Sono sbalordito gestione fuori controllo! Cos’è successo

Durante una partita del Tottenham contro l’Atletico Madrid, l’allenatore Igor Tudor ha sostituito Kinsky, provocando la reazione di Joe Hart. L’estremo difensore ha commentato di essere sbalordito e ha criticato la gestione della sostituzione, definendola fuori controllo. La scena ha attirato l’attenzione dei media e generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Tottenham, Joe Hart critica Tudor: “Ogni giocatore va trattato come un essere umano”L'ex portiere si è espresso duramente contro il manager degli Spurs per la gestione del portiere, Kinsky, nella sfida di Champions.

Tudor si scusa con i tifosi del Tottenham e si apre sulla sostituzione di Kinsky2026-03-11 01:04:00 Ecco quanto riportato poco fa: Igor Tudor ha chiesto scusa ai tifosi del Tottenham dopo la pesante sconfitta contro l’Atletico...

