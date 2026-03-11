Ellie Goulding ha annunciato di aver avuto il suo secondo figlio attraverso le storie su Instagram pubblicate il 10 marzo. La cantante ha condiviso la notizia senza fornire dettagli aggiuntivi, lasciando intendere che il parto si sia concluso positivamente. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno seguito con interesse l’aggiornamento sulla sua vita privata.

Ellie Goulding ha dato alla luce il suo secondo figlio, come annunciato dalla stessa cantante nelle storie Instagram pubblicate nella giornata del 10 marzo. Fonte: instagram @elliegoulding “Venerdì ho dato alla luce una bambina bellissima e sana – si legge nella story – Siamo totalmente ossessionati da lei. È stato giusto che trascorressi la Giornata internazionale della donna con lei e con l’incredibile team femminile del St Mary’s, che ha offerto a me e alla mia bambina cure e gentilezza straordinarie”. L’interprete di Love me like you do, che non ha reso noto il nome della neonata, ha continuato spiegando di provare profonda ammirazione per le ostetriche, e ha parlato della nuova arrivata come di una esplosione di gioia “soprattutto perché Arthur è felicissimo di diventare il fratello maggiore di questo piccolo angelo”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Totalmente ossessionati da lei” Ellie Goulding e Beau Minniear sono genitori

Una selezione di notizie su Ellie Goulding

Argomenti discussi: Totalmente ossessionati da lei Ellie Goulding e Beau Minniear sono genitori; Totalmente ossessionati da lei Ellie Goulding e Beau Minniear sono genitori.

Totalmente ossessionati da lei Ellie Goulding e Beau Minniear sono genitoriGoulding ha infatti un altro figlio avuto con l’ex marito, il mercante d’arte Caspar Jopling, nato nel 2021; in seguito alla separazione dopo cinque anni di matrimonio la 39enne ha iniziato una ... gravidanzaonline.it