Ellie Goulding e Beau Minniear sono diventati genitori per la seconda volta. La cantante ha condiviso tramite le sue storie su Instagram l’annuncio della nascita del nuovo figlio, avvenuta il 10 marzo. La coppia ha confermato l’arrivo del bambino senza fornire ulteriori dettagli. La notizia è stata diffusa sui social network poco dopo l’evento.

Ellie Goulding ha dato alla luce il suo secondo figlio, come annunciato dalla stessa cantante nelle storie Instagram pubblicate nella giornata del 10 marzo. Fonte: instagram @elliegoulding “Venerdì ho dato alla luce una bambina bellissima e sana – si legge nella story – Siamo totalmente ossessionati da lei. È stato giusto che trascorressi la Giornata internazionale della donna con lei e con l’incredibile team femminile del St Mary’s, che ha offerto a me e alla mia bambina cure e gentilezza straordinarie”. L’interprete di Love me like you do, che non ha reso noto il nome della neonata, ha continuato spiegando di provare profonda ammirazione per le ostetriche, e ha parlato della nuova arrivata come di una esplosione di gioia “soprattutto perché Arthur è felicissimo di diventare il fratello maggiore di questo piccolo angelo”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Totalmente ossessionati da lei” Ellie Goulding e Beau Minniear sono genitori

Articoli correlati

Ellie Goulding incinta e scalza al BAFTA Gala 2026: il vestito aderente che racconta la maternitàEllie Goulding arriva al BAFTA Invest in Talent Gala 2026 con un look che non cerca l’effetto speciale, ma costruisce un racconto preciso:...

Altri aggiornamenti su Ellie Goulding

Discussioni sull' argomento Totalmente ossessionati da lei Ellie Goulding e Beau Minniear sono genitori; Ellie Goulding, 39 anni, dà alla luce una bellissima bambina con il fidanzato Beau Minniear, 28 anni; Ellie Goulding rivela il dolce nome della figlia appena nata nell’annuncio formale della nascita; Ellie Goulding partorisce! La cantante, 39 anni, dà il benvenuto advert una bambina bella e sana con il fidanzato Beau Minniear, 28 anni.

Totalmente ossessionati da lei Ellie Goulding e Beau Minniear sono genitoriGoulding ha infatti un altro figlio avuto con l’ex marito, il mercante d’arte Caspar Jopling, nato nel 2021; in seguito alla separazione dopo cinque anni di matrimonio la 39enne ha iniziato una ... gravidanzaonline.it

MTV Italia. . Da Ellie Goulding a David Guetta, le celebrità che hanno avuto un figlio nel 2026 #MTVCeleb - facebook.com facebook