Toscana | 9,8 milioni di passeggeri record storico per Pisa

Nel 2025, gli aeroporti toscani hanno registrato un totale di 9,8 milioni di passeggeri, raggiungendo un record storico per Pisa. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e segna un momento importante per il settore aeroportuale della regione. La crescita dei movimenti aerei si conferma come un dato rilevante per il comparto del trasporto aereo in Toscana.

Il 2025 segna un punto di svolta per la gestione aeroportuale toscana, con il sistema che ha superato i 9 milioni e mezzo di passeggeri totali. Questo risultato storico, ottenuto nonostante le sfide climatiche e logistiche, conferma l’attrattività del territorio regionale verso il mondo. Il presidente Marco Carrai sottolinea come questo esercizio rappresenti non solo un record numerico, ma l’inizio di una fase di investimenti senza precedenti nella storia recente della società. I dati confermano che la crescita del traffico è stata nettamente superiore alla media nazionale, trainata da un aumento significativo dei voli commerciali. A Pisa sono transitati quasi 6 milioni di persone, mentre Firenze ha registrato oltre 3,8 milioni di passeggeri, entrambi gli scali hanno battuto ogni precedente storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

