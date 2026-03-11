Torneo di Viareggio Magic Stars dice no La Juniores entra a sorpresa

Da sport.quotidiano.net 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Torneo di Viareggio, la squadra Juniores della Juventus ha fatto il suo debutto, sorprendendo con una vittoria. La formazione guidata da Bonifacio ha affrontato e superato un avversario, mentre Magic Stars ha deciso di non partecipare alla competizione. La competizione è iniziata con questa prima partita, segnando un nuovo capitolo per il settore giovanile bianconero.

E’ iniziata l’avventura della Juniores bianconera al Torneo di Viareggio. I ragazzi di Bonifacio sono stati chiamati a sorpresa a disputare la manifestazione per la rinuncia della Magic Stars (tante le defezioni per le mancate concessioni dei visti a causa della crisi in Medio Oriente ), sono stati inseriti nel girone 5 insieme a Spezia, Pistoiese e Westchester United, formazione a stelle e strisce. La giovane Robur ha affrontato ieri lo Spezia, in terra ligure: la sfida è terminata 2-0 a favore dei padroni di casa, con reti di Ceccolini a fine primo tempo e Vicari nella ripresa (Westchester United-Pistoiese 0-2, il risultato dell’altra sfida del girone). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

torneo di viareggio magic stars dice no la juniores entra a sorpresa
© Sport.quotidiano.net - Torneo di Viareggio. Magic Stars dice no. La Juniores entra a sorpresa

Articoli correlati

Lucchese - Settore giovanile. "Juniores» a ViareggioPosticipo della seconda giornata del girone di ritorno per la Lucchese che, oggi, alle 15, andrà a far visita alla Croce Verde Viareggio.

Le Giovanili. Juniores bianconera alla Viareggio Cup. La società: "E’ una grande opportunità»La Juniores bianconera parteciperà alla 76ma edizione della Viareggio Cup che ha aperto i battenti proprio ieri.

Aggiornamenti e notizie su Torneo di Viareggio Magic Stars dice no...

Temi più discussi: Il Siena entra nel girone 5 al posto del Magic Stars; Viareggio Cup 2026: Ufficializzato il Calendario della 76ª Edizione; Calcio giovanile, la guerra condiziona anche la Viareggio Cup: forfait di quattro squadre africane; La guerra blocca altre due squadre della Viareggio Cup.

torneo di viareggio torneo di viareggio magicLa guerra blocca altre due squadre della Viareggio CupQuasi certa l'assenza al torneo di altre due squadre nigeriane, la Magic Stars e la Future pro Soccer, bloccate dalle cancellazioni dei voli causate dal conflitto in Iran. Salgono a 6 le squadre afric ... noitv.it

Torneo di Viareggio- i risultati della prima giornata del gruppo BSi è conclusa la prima giornata del gruppo B del Torneo di Viareggio. La sfida tra la Rappresentativa Serie D e la Futurepro Soccer non si è disputata a causa dell’impossibilità della Futurepro di rag ... ilnapolionline.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.