Torneo di Viareggio Magic Stars dice no La Juniores entra a sorpresa

Al Torneo di Viareggio, la squadra Juniores della Juventus ha fatto il suo debutto, sorprendendo con una vittoria. La formazione guidata da Bonifacio ha affrontato e superato un avversario, mentre Magic Stars ha deciso di non partecipare alla competizione. La competizione è iniziata con questa prima partita, segnando un nuovo capitolo per il settore giovanile bianconero.

E’ iniziata l’avventura della Juniores bianconera al Torneo di Viareggio. I ragazzi di Bonifacio sono stati chiamati a sorpresa a disputare la manifestazione per la rinuncia della Magic Stars (tante le defezioni per le mancate concessioni dei visti a causa della crisi in Medio Oriente ), sono stati inseriti nel girone 5 insieme a Spezia, Pistoiese e Westchester United, formazione a stelle e strisce. La giovane Robur ha affrontato ieri lo Spezia, in terra ligure: la sfida è terminata 2-0 a favore dei padroni di casa, con reti di Ceccolini a fine primo tempo e Vicari nella ripresa (Westchester United-Pistoiese 0-2, il risultato dell’altra sfida del girone). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo di Viareggio. Magic Stars dice no. La Juniores entra a sorpresa Articoli correlati Lucchese - Settore giovanile. "Juniores» a ViareggioPosticipo della seconda giornata del girone di ritorno per la Lucchese che, oggi, alle 15, andrà a far visita alla Croce Verde Viareggio. Le Giovanili. Juniores bianconera alla Viareggio Cup. La società: "E’ una grande opportunità»La Juniores bianconera parteciperà alla 76ma edizione della Viareggio Cup che ha aperto i battenti proprio ieri. Aggiornamenti e notizie su Torneo di Viareggio Magic Stars dice no... Temi più discussi: Il Siena entra nel girone 5 al posto del Magic Stars; Viareggio Cup 2026: Ufficializzato il Calendario della 76ª Edizione; Calcio giovanile, la guerra condiziona anche la Viareggio Cup: forfait di quattro squadre africane; La guerra blocca altre due squadre della Viareggio Cup. La guerra blocca altre due squadre della Viareggio CupQuasi certa l'assenza al torneo di altre due squadre nigeriane, la Magic Stars e la Future pro Soccer, bloccate dalle cancellazioni dei voli causate dal conflitto in Iran. Salgono a 6 le squadre afric ... noitv.it Torneo di Viareggio- i risultati della prima giornata del gruppo BSi è conclusa la prima giornata del gruppo B del Torneo di Viareggio. La sfida tra la Rappresentativa Serie D e la Futurepro Soccer non si è disputata a causa dell’impossibilità della Futurepro di rag ... ilnapolionline.com Women, la Juventus Under 19 in finale al Torneo di Viareggio: Livorno battuto 7-0! - facebook.com facebook Buona la prima per la #JuventusWomen Primavera al Torneo di Viareggio. 3-0 alla Fiorentina, reti di Santarella, Iannacone e Di Bello x.com