Tornano i bus a Madonnella | la linea 12 cambia rotta per salvare il quartiere dall' isolamento

A Madonnella tornano i bus con la linea 12 che modifica il percorso per evitare l’isolamento del quartiere. Dopo un incontro tra il sindaco e alcuni residenti avvenuto il 9 marzo, è stato deciso di adottare soluzioni temporanee per affrontare il problema delle fermate soppresse dallo scorso novembre. La modifica della linea mira a garantire un collegamento più stabile con il resto della città.

L'incontro fra il sindaco Leccese e un gruppo di residenti del quartiere Madonnella, avvenuto lo scorso 9 marzo, aveva portato alla pianificazione di 'soluzioni tampone' per il problema che, dallo scorso novembre, sta affliggendo il rione barese: la cancellazione delle fermate bus, a causa del.

