Tornano i bus a Madonnella | la linea 12 cambia rotta per salvare il quartiere dall' isolamento

Da baritoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Madonnella tornano i bus con la linea 12 che modifica il percorso per evitare l’isolamento del quartiere. Dopo un incontro tra il sindaco e alcuni residenti avvenuto il 9 marzo, è stato deciso di adottare soluzioni temporanee per affrontare il problema delle fermate soppresse dallo scorso novembre. La modifica della linea mira a garantire un collegamento più stabile con il resto della città.

L'incontro fra il sindaco Leccese e un gruppo di residenti del quartiere Madonnella, avvenuto lo scorso 9 marzo, aveva portato alla pianificazione di ‘soluzioni tampone’ per il problema che, dallo scorso novembre, sta affliggendo il rione barese: la cancellazione delle fermate bus, a causa del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: L'odissea dei residenti nel quartiere Madonnella: "Da mesi senza bus e parcheggi, siamo stanchi"

Dal 9 marzo: Colleferro cambia rotta, il bus serve il polo industrialeIl trasporto pubblico nella Valle del Sacco entra in una nuova fase operativa a partire da lunedì 9 marzo 2026.

Tutti gli aggiornamenti su Tornano i bus a Madonnella la linea 12...

Discussioni sull' argomento Madonnella, tornano i bus: soluzione tampone per i disagi del ponte Garibaldi; Rione Madonnella senza bus, ecco la 'soluzione tampone': cambio di percorso per i mezzi Amtab; Rione Madonnella senza bus, ecco la 'soluzione tampone': cambio di percorso per i mezzi Amtab.

Madonnella, tornano i bus: soluzione tampone per i disagi del ponte GaribaldiNuovi percorsi Amtab e una navetta di quartiere per garantire il trasporto pubblico ai residenti di Madonnella. La soluzione tampone proposta dal sindaco Vito Leccese ... trmtv.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.