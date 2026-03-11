Torna La notte degli scrittori | ospiti della nuova edizione Lucarelli Raimo Salvioni e Stancanelli

Torna “La notte degli scrittori” a Palazzo Ducale, con l’edizione del 2026. Tra gli ospiti figurano scrittori noti come Lucarelli, Raimo, Salvioni e Stancanelli, che si preparano a incontrare il pubblico attraverso presentazioni, letture e dialoghi. L’evento, molto atteso, coinvolge autori di diversa provenienza e si svolge in una location storica nel cuore della città.