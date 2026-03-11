Torna La notte degli scrittori | ospiti della nuova edizione Lucarelli Raimo Salvioni e Stancanelli
Torna “La notte degli scrittori” a Palazzo Ducale, con l’edizione del 2026. Tra gli ospiti figurano scrittori noti come Lucarelli, Raimo, Salvioni e Stancanelli, che si preparano a incontrare il pubblico attraverso presentazioni, letture e dialoghi. L’evento, molto atteso, coinvolge autori di diversa provenienza e si svolge in una location storica nel cuore della città.
A Palazzo Ducale arriva l'edizione 2026 de “La notte degli scrittori”, attesissimo appuntamento in cui alcuni degli scrittori più amati del panorama italiano si raccontano al pubblico.L'evento, nato da un’idea di Giorgio Gallione ed Ernesto Franco, coniuga letteratura, convivialità e teatro, con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
