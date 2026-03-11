Torna il Lombardo-Veneto | patto sulle imprese

Gli assessori regionali Bitonci e Guidesi hanno firmato un accordo che collega le politiche industriali, gli strumenti finanziari e le filiere produttive nel Lombardo-Veneto. La firma rappresenta un passo importante per coordinare le iniziative tra le due regioni e favorire la collaborazione tra imprese e settori produttivi. L’intesa mira a rafforzare la rete di aziende e a promuovere lo sviluppo economico dell’area.

Gli assessori regionali Bitonci e Guidesi siglano un’intesa per mettere in rete politiche industriali, strumenti finanziari e filiere produttive. L’alleanza guarda pure alla Ue con l’obiettivo di aprire un dialogo con i Land tedeschi e le aree spagnole più produttive. Centosessantasette anni dopo risorge il Lombardo-Veneto. Lombardia e Veneto tornano a fare squadra sul terreno dell’economia e dell’industria, dando vita a una collaborazione strutturata con l’obiettivo di rafforzare il sostegno ai rispettivi sistemi produttivi e consolidare il ruolo dei territori del Nord come principale motore economico del Paese e uno dei poli industriali più rilevanti d’Europa. 🔗 Leggi su Laverita.info

