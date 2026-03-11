Torna il grande hockey Intercom DrLeitner e House of Doge | chi c’è dietro al progetto

Il grande hockey su ghiaccio si prepara a tornare a Milano con le squadre Intercom Dr.Leitner e House of Doge. Dopo il successo degli Stati Uniti nel torneo olimpico, gli appassionati milanesi continuano a seguire con attenzione le notizie sul ritorno del campionato. La riapertura del torneo coinvolge i club e gli organizzatori, che lavorano alla ripresa delle competizioni.

Il grande hockey su ghiaccio tornerà a Milano? I risultati del torneo olimpico vinto dagli Stati Uniti rappresentano benzina nel motore delle speranze di chi – in primis i supporter dell’HC Milano – non ha rinunciato al sogno. E adesso, a quanto pare, esisterebbe anche un progetto concreto. L’obiettivo sarebbe schierare una squadra professionistica ai nastri di partenza della Ice Hockey League, il più importante campionato transfrontaliero in Europa dopo la KHL russa. Ora, un nuovo sviluppo. Indiscrezioni giornalistiche – fra le altre due articoli, uno sul portale austriaco laola1 e uno sul sito altoatesino salto.bz – ma anche le dichiarazioni di uno dei possibili protagonisti hanno permesso di conoscere i nomi dei futuri investitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna il grande hockey. Intercom Dr.Leitner e House of Doge: chi c’è dietro al progetto

