Torna I Like Parma un patrimonio da vivere

Sabato 21 e domenica 22 marzo, nella città di Parma, si svolge l’evento “I Like Parma” promosso dal Comune. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e storico locale attraverso varie attività aperte al pubblico. Durante il fine settimana, numerose iniziative si svolgono in diversi luoghi della città per coinvolgere residenti e visitatori.

Sabato 21 e domenica 22 marzo torna “I Like Parma”, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e della storia della città promossa dal Comune di Parma. Giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione proporrà un percorso di scoperta del Quartiere San Leonardo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Antonello da Messina torna allo Stato: l’Ecce Homo entra nel patrimonio culturale italiano.Il Ministero della Cultura ha concluso l'acquisizione dell'Ecce Homo di Antonello da Messina, un capolavoro rinascimentale di inestimabile valore... Parco Urbano, il laghetto torna a vivere dopo l'alluvione: approvato il progetto da mezzo milione finanziato da La7Il cuore verde di Forlì, il parco urbano "Franco Agosto", si prepara a chiudere una delle ferite più profonde lasciate dall'alluvione del maggio 2023. VIVI ~ Docu-Film x MaB UNESCO Po Grande x Autorità di bacino distrettuale del fiume Po