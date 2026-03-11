Torna Balistreri, protagonista di una vicenda che coinvolge un commissario e il male sardo. In una scena, un personaggio chiede a Noodles cosa abbia fatto negli ultimi anni, ricevendo la risposta “Sono andato a letto presto”. Sullo sfondo, si ascolta il celebre dialogo del film “C’era una volta in America” tratto da “L’amore non basta”.

"Che hai fatto in tutti questi anni, Noodles?" "Sono andato a letto presto". Sullo sfondo de L’amore non basta, il celebre dialogo di C’era una volta in America. Torniamo al 1984, quando Sergio Leone stava per portare a compimento il proprio capolavoro e torniamo a Michele Balistreri, protagonista dei libri di Roberto Costantini. E lo troviamo sull’isola di Lampedusa, in un lungo e interminabile flashback in quel 1984. Lì, in quell’avamposto dove s’incrociano i destini, le storie di uomini, donne e bambini che si muovono dall’Africa per cercare fortuna, c’è un Balistreri vecchio, quasi pacificato con il suo mondo e con i fantasmi, anzi i demoni del passato che continuano a rodergli dentro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna Balistreri. Il commissario e il Male sardo

Articoli correlati

Allegri torna a Cagliari: la firma nel museo del club sardoCagliari-Milan, Allegri torna in Sardegna e firma la sua foto nel museo del club rossoblù.

Torna in scena "Il commissario Uccio La Volpe e il mistero di San Ghiatoro"BRINDISI - La commedia "Il commissario Uccio La Volpe e il mistero di San Ghiatoro", torna in scena in città il teatro dialettale con la compagnia...

Altri aggiornamenti su Torna Balistreri

Discussioni sull' argomento Torna Balistreri. Il commissario e il Male sardo; Sequestri e violenza nei furiosi anni 80, il commissario Balistreri è tornato; Roberto Costantini presenta L'amore non basta alla Libreria Feltrinelli di Parma; Balistreri e l’ex lo sfogo | Ennesimo sconto di pena.

«Sequestri e violenza nei furiosi anni 80, il commissario Balistreri è tornato»Apri il libro e ritrovi subito il mondo di Michele Balistreri, nella camera d'albergo con «una poltrona lisa ma comoda, il pacchetto di Gitanes, la ... ilmessaggero.it

Negli anni '80 il commissario Michele Balistreri affronta una delle indagini più oscure della sua carriera. Quarant’anni dopo, quel passato torna a bussare e l’unica strada possibile, stavolta, è andare fino in fondo. Scoprite “L’amore non basta” (Marsilio), il nuov facebook