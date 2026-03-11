Torna a Pisa la conferenza globale delle onde gravitazionali Ligo-Virgo-Kagra | in 400 da tutto il mondo

A Pisa torna la conferenza globale sulle onde gravitazionali, organizzata dalla collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA, con circa 400 scienziati provenienti da tutto il mondo. È la prima volta dal 2015 che l’evento si svolge in Italia, riunendo ricercatori impegnati nello studio delle onde generate da eventi cosmici. La riunione si svolge presso una sede universitaria della città toscana.

