Venerdì 13 marzo 2026 alle 20:45 si gioca Torino contro Parma, partita valida per la 29ª giornata di Serie A. Il Torino affronta questa sfida nel tentativo di migliorare la propria posizione in classifica, mentre il Parma cerca punti per consolidare la propria situazione. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate, con gli analisti che formulano i primi pronostici sulla partita.

Il Torino ospita il Parma nel match che apre la 29esima giornata di Serie A e ha bisogno di muovere ulteriormente una classifica che non è ancora tranquilla. I granata non sono riusciti a dare seguito alla vittoria contro la Lazio, perdendo sul campo del Napoli, ma ora tornano a giocare tra le mura amiche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Parma (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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