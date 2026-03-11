Torino e gli avvistamenti del bombardiere B-2 Usa capace di trasportare armi nucleari

Una pagina social di Torino ha condiviso una foto accompagnata dalla didascalia: “Avvistato un Jet militare B-2 Spirit sopra Torino”. L’immagine mostra un bombardiere statunitense, noto per la capacità di trasportare armi nucleari, sorvolare la città. L’avvistamento ha generato attenzione e discussioni tra i residenti, senza che siano state fornite ulteriori informazioni ufficiali.

L’allarme lo ha lanciato la pagina social “Welcome to Turin” corredando una foto con tanto di didascalia: «Avvistato un Jet militare B-2 Spirit sopra Torino ». Lo scatto, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, sarebbe stato pubblicato sei giorni fa e non sarebbe, sin base ai commenti in rete, il primo avvistamento. Il jet Usa sarebbe avvistato più volte a Cafasse, nelle Valli di Lanzo. Con la guerra in Iran e l’attacco verso i paesi del Golfo in molti si chiedono perché transitasse su cieli italiani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Turin (@welcometoturin) Cosa è un B-2. Il B-2, chiamato “ bombardiere stealth ” ed è uno dei velivoli più avanzati e costosi in campo militare. 🔗 Leggi su Open.online

