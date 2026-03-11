A Torino, una consigliera di Fratelli d’Italia è stata aggredita da un occupante abusivo di etnia rom, che l'ha colpita e lasciata a terra priva di sensi. L'episodio si è verificato in un contesto di tensioni crescenti legate alla presenza di persone che occupano abusivamente immobili. È stato diffuso un video che documenta quanto accaduto.

Picchiata e lasciata a terra priva di sensi da un occupante abusivo di etnia rom. È successo a Torino, sempre più tristemente capitale di violenza politica e criminalità. La vittima è un esponente di Fratelli d’Italia, Verangela Marino, capogruppo in circoscrizione 6, molto attiva nel quartiere sui temi della sicurezza contro occupazioni abusive e degrado urbano. L’aggressione è avvenuta mentre la consigliera, come riporta TorinoToday, si trovava davanti al complesso residenziale pubblico di via Ghedini, zona franca in balia di rom, in seguito alla chiamata di un cittadino che le segnalava la presenza di un uomo che stava svuotando i cassonetti della strada. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torino, consigliera di Fratelli d’Italia aggredita e lasciata priva di sensi da un occupante abusivo rom (video)

